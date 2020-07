Covid, da vaccino Australia positivi primi test uomo (Di venerdì 31 luglio 2020) SYDNEY, 31 LUG - positivi i primi risultati sull'uomo del vaccino Australiano Covax 19 contro il nuovo coronavirus. Nei test di fase 1 ha dimostrato di essere sicuro e di generare una risposta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

