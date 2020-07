Covid, 379 nuovi casi, 9 decessi. Il picco maggiore in Veneto. Solo la Valle d’Aosta a zero contagi (Di venerdì 31 luglio 2020) Si conferma l’aumento dei contagi registrato negli ultimi due giorni. Lo testimonia il bollettino odierno sull’andamento del Covid in Italia. Dopo il picco di ieri (386) oggi si registrano 379 nuovi casi. In aumento i decessi: oggi sono 9 le vittime (ieri erano state 3). Di cui 4 in Lombardia, 1 in Piemonte, 1 in Veneto, 1 in Liguria, 1 in Campania, 1 in Puglia. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale così a 247.537, mentre il numero dei decessi arriva a 35.141. Quasi 7mila tamponi in più rispetto a ieri: oggi ne sono stati effettuati 68.444. Covid, 379 nuovi casi, 9 decessi nelle ultime 24 ore Migliora la ... Leggi su secoloditalia

