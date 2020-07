Covid, 17 nuovi casi a Bergamo Lombardia: 77 positivi e 4 decessi (Di venerdì 31 luglio 2020) I dati del 31 luglio. Sono 77 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, di cui 25 debolmente positivi e 24 a seguito di test sierologici, ieri erano 46. Calano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti. I nuovi casi in provincia di Bergamo sono 17. Leggi su ecodibergamo

