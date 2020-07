Costantino Vitagliano fidanzata: il nuovo amore è una star della tv inglese (Di venerdì 31 luglio 2020) Costantino Vitagliano di nuovo innamorato: l’ex tronista di ‘Uomini e donne’, che oggi ha 46 anni, pare abbia trovato una nuova compagna dopo la fine della storia d’amore con Elisa Mariani. La fortunata si chiama Luba Mushtuk, una ballerina russa di 30 anni, che vive a Londra. Secondo quanto riportato dal settimanale di gossip ‘Io Spio’, in edicola dal 30 luglio 2020, i due farebbero la spola tra la capitale inglese e Milano Marittima, dove il volto noto del dating show di Canale 5 abita da tempo. Secondo i rumors lei sarebbe parecchio gelosa: a lui piace chiamarla la «mia fidanzata». leggi anche l’articolo —> Katia Ricciarelli in lacrime a ‘Io e te’: «Dissi a mia madre che non ... Leggi su urbanpost

