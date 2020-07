Cosenza, extracomunitario scatena il panico per le strade inseguito dagli agenti: aveva una carabina (Di venerdì 31 luglio 2020) Caos per le vie cittadine, sirene spiegate, un tentativo di fuga, le manette. Gli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano (Cs) hanno arrestato un extracomunitario dopo un inseguimento a folle velocità. per le vie cittadine. L’uomo, di 36 anni, era già noto alle forze dell’ordine. L’accusa è di detenzione illegale di armi,possesso e spaccio di droga. L’extracomunitario non si ferma all’alt e fugge I fatti si sono verificati in pieno pomeriggio. La polizia ha intimato l’alt a un’auto per un normale controllo stradale nella frazione di Schiavonea. L’extracomunitario alla guida, però, ha cercato subito di darsi alla fuga. Una corsa, per poi fermarsi e sottoporsi al controllo solo quando ha capito che le strade erano tutte ... Leggi su secoloditalia

