Cosa pensano Scalfarotto, Calenda e Della Vedova della lettera di Goffredo Bettini a Linkiesta (Di venerdì 31 luglio 2020) Secondo Goffredo Bettini, che ha inviato a Linkiesta un importante articolo per interloquire con analisi qui pubblicate, «la questione più urgente che si pone è dare una rappresentanza all’elettorato riformista e moderato, oggi disperso e senza guida e che vale unito più del 10 per cento». Si tratta di un’affermazione forse mai posta con tanta chiarezza e che, letta in un certo modo, sembra relativizzare la questione dell’alleanza con i Cinque Stelle che da «strategica» e persino «moralmente» da perseguire viene derubricata dall’autorevole esponente dem a formula giustificata da «uno stato di necessità» (il Pd non ha numeri forti) e motivata dall’intenzione di dividere un «populismo sociale» (M5s) da un «populismo ... Leggi su linkiesta

«A che cosa serve la storia?». È la domanda che sempre mi rivolgono ... Adesso che è tornata a sgorgare l’acqua dopo anni di inattività, si è pensato di celebrare l’avvenimento imbrattando i marmi ...

Lucio Battisti: Ecco cosa pensò Mogol la prima volta che lo incontrò

Quando Lucio Battisti fece ascoltare le sue canzoni a Mogol, quest'ultimo non ne rimase favorevolmente colpito. Era il momento dei cantautori, tipo Francesco Guccini bravissimo per carità, ma le loro ...

