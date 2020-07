Cosa hanno capito a Gallipoli del Coronavirus (spoiler: non ce la faremo mai) (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Milanese imbruttito è andato a intervistare i turisti a Gallipoli facendo un po’ di domande di attualità sul Coronavirus, sui personaggi politici che sono stati i protagonisti dell’emergenza e sui provvedimenti economici di cui si è parlato. Passando anche per i complotti più gettonati. Purtroppo le risposte sono devastanti. Si parte da come è arrivato il Coronavirus in Italia. C’è il ragazzo che inventa una nuova parola “le multinagionali”, ma anche chi ripete a pappagallo frasi lette e sentite sui social “è tutta una truffa dobbiamo svegliarci, c’è gente che si fa il bagno con la mascherina”. C’è chi non sa se avventurarsi e dichiarare che il Coronavirus è una malattia. Chi sa che sono anni e ... Leggi su nextquotidiano

pisto_gol : Come prima cosa espongono scudetti revocati, alla faccia della FIGC e del rispetto delle regole, come seconda si fa… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno scoperto gli autori di 25 furti, 5 estorsioni e 1 tentata rapina a u… - fattoquotidiano : Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta. Nella pandemia non ne hanno… - DEFSUL : Pure voi chiedete consigli alle vostre amiche quando avete già preso una decisione giusto per sentire cosa hanno da… - Tsubychan1984 : RT @TristeMietitore: Che poi è facile. Prendi tutte le persone che hanno postato 'Nego il mio consenso al prolungamento...', gli disintegri… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa hanno Cosa hanno in comune i politici colpiti dal virus? Hanno dato fastidio al deep state americano Radio Radio Due ragazzine indiane scoprono un asteroide diretto verso la Terra: ecco quando potrebbero arrivare

Durante un programma di osservazione, due adolescenti indiane hanno individuato un asteroide che si sta dirigendo verso il nostro pianeta Secondo quanto si apprende dal sito Deseret, ha dell’incredibi ...

Team di ingegneri ha posizionato piccole telecamere su scarabei: ecco cosa hanno visto

Agli scienziati piace vedere nuovi punti di vista, sopratutto se si parla di studiare il comportamento di alcune specie. Così, un team di ingegneri dell'Università di Washington ha deciso di osservare ...

Durante un programma di osservazione, due adolescenti indiane hanno individuato un asteroide che si sta dirigendo verso il nostro pianeta Secondo quanto si apprende dal sito Deseret, ha dell’incredibi ...Agli scienziati piace vedere nuovi punti di vista, sopratutto se si parla di studiare il comportamento di alcune specie. Così, un team di ingegneri dell'Università di Washington ha deciso di osservare ...