Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 31 luglio (Di venerdì 31 luglio 2020) I numeri coronavirus 31 luglio, dopo l’esponenziale aumento registrato nella giornata di ieri (380 casi in più), la giornata di oggi conferma un numero quasi identico: i nuovi casi coronavirus sono infatti 379. Le persone attualmente positive sono 12.422. Salgono i morti nella giornata di oggi, con il dato che ne riporta 9 in tutta Italia (il numero di morti da inizio pandemia sale così a 35.141). I Dimessi/Guariti sono 178 per un totale di persone venute fuori da questa malattia pari a 199.974. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 68.444 tamponi. Con i nuovi malati il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria nel nostro paese sale a 247.537. #coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.422 • Deceduti: 35.141 (+9, +0,03%) • ... Leggi su giornalettismo

CarloStagnaro : La cosa migliore e più chiara finora scritta su #autostrade. Bravo @Scarpacarlo61! / Tutte le incertezze dell’opera… - ManlioDS : Capite perché in Italia lo chiamano il “cazzaro” e all’estero lo nominano tra i primi 3 bufalari al mondo? Non c’è… - LiaQuartapelle : Fontana il 7/6: “Non ne sapevo nulla e non sono intervenuto in alcun modo”. Fontana oggi: “Chiesi io a mio cognato… - Donatacatani : RT @Isabel84003202: @CarolineNingsh2 @Elena16743820 @Ginevra11811473 @GloriaCan3 ??Hai ragione, le sciocchezze lasciamoli agli sciocchi ??meg… - Ile2S : RT @Lunadargento5: Cosa c entra la Lombardia? Lo capite che è il GOVERNO centrale e Cioè Roma a ordinare alla Sicilia di far sbarcare i cla… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista