Cortona on the move | biglietto ridotto per medici e infermieri | eroi dell' emergenza Covid

Arezzo, 31 luglio 2020 - Le mostre del festival internazionale Cortona On The Move saranno aperte tutti i giorni della settimana a partire da oggi, venerdì 31 luglio. Il festival, aperto dall’11 lugli ...

Cortona si prepara all’Antiquaria con ottimi numeri al Maec

Arezzo, 31 luglio 2020 - Cortona si conferma centro turistico d’eccellenza. Gli indicatori relativi al turismo sono positivi e le attività produttive sono soddisfatte della ripartenza della città. Nel ...

