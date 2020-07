Coronaviurs, con il lockdown medici in ferie forzate: a rischio l'indennizzo (Di venerdì 31 luglio 2020) Ai medici non direttamente coinvolti nell'emergenza Covid-19, il lockdown può costargli tempo e denaro. "Costretti" dal datore di lavoro a prendere ferie pregresse forzate, non avranno alcun diritto all'indennizzo per "ferie non godute" riconosciuto qualche settimana fa da una sentenza della Corte Suprema. A denunciare questa situazione sono i legali di C&P, secondo i quali si è venuto a creare un potenziale paradosso "Questa situazione da un lato determina un periodo di forzoso riposo neppure equiparabile ai benefici previsti in caso di libera fruizione delle ferie e, dall'altro, viene ad incidere sul potenziale diritto di richiedere la monetizzazione per le ferie pregresse non potute godere in passato per responsabilità ... Leggi su liberoquotidiano

DANI56 : RT @Libero_official: 'Controlli rigorosi ed esercito al confine con i #Balcani': #coronaviurs, #Zaia e #Fedriga chiedono al governo di muov… - Simona_Buratti : RT @Libero_official: 'Controlli rigorosi ed esercito al confine con i #Balcani': #coronaviurs, #Zaia e #Fedriga chiedono al governo di muov… - Zamberlett : RT @Libero_official: 'Controlli rigorosi ed esercito al confine con i #Balcani': #coronaviurs, #Zaia e #Fedriga chiedono al governo di muov… - sarahross71 : RT @Libero_official: 'Controlli rigorosi ed esercito al confine con i #Balcani': #coronaviurs, #Zaia e #Fedriga chiedono al governo di muov… - AutonomoVeneto : RT @Libero_official: 'Controlli rigorosi ed esercito al confine con i #Balcani': #coronaviurs, #Zaia e #Fedriga chiedono al governo di muov… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronaviurs con Coronavirus Puglia, bambino di 4 mesi positivo: in isolamento con i genitori Il Messaggero Champions League: le Finale Eight, una versione mai vista in precedenza

(Milano, 31 luglio 2020) - Milano, 31/07/2020 - Si dice spesso e volentieri che la ChampionsLeague sia la competizione più imprevedibile di tutti i tempi. Ebbene, non è un modo di dire casuale e la si ...

Coronavirus, 3 nuovi casi su 502 tamponi e nessun ricovero: in totale i contagiati salgono a 104

Sono altri tre i casi di coronavirus rilevati giovedì 30 luglio in Trentino ... Ci sono però anche alcuni casi che non hanno legami con la sede logistica.

(Milano, 31 luglio 2020) - Milano, 31/07/2020 - Si dice spesso e volentieri che la ChampionsLeague sia la competizione più imprevedibile di tutti i tempi. Ebbene, non è un modo di dire casuale e la si ...Sono altri tre i casi di coronavirus rilevati giovedì 30 luglio in Trentino ... Ci sono però anche alcuni casi che non hanno legami con la sede logistica.