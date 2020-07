Coronavirus, via alla sperimentazione in Italia del vaccino ReiThera (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la sperimentazione del vaccino anti-Coronavirus prodotto dall’azienda bio-tecnologica Italiana ReiThera. C’è una nuova speranza nella lotta al Coronavirus, e risponde al nome di ReiThera, cioè l’azienda bio-tecnologica Italiana produttrice di un vaccino anti-Covid di cui l’Agenzia Italiana del Farmaco ha appena autorizzato la sperimentazione. Si tratta più nello specifico … Leggi su viagginews

