Coronavirus Veneto, maxi focolaio nell’ex caserma Serena di Treviso (Di venerdì 31 luglio 2020) È trascorsa tranquilla la nottata all'interno del Centro di accoglienza migranti di Casier (Treviso), collocato all'interno dell'ex caserma Serena, dove sono riscontrati tra gli ospiti e il personale della coop che gestisce la struttura 131 casi di positività al Covid su 330 persone sottoposte allo screening. Tutti i positivi sono stati isolati e posti in quarantena. Dall'esterno la situazione all'interno della struttura, presidiata dalle forze dell'ordine, appare senza apparenti tensioni. Anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, ha sostato per alcuni minuti davanti all'ingresso senza entrare. A tutti gli ospiti del Centro di accoglienza viene rilevata più volte al giorno la temperatura. Al momento non vi sarebbero, secondo fonti dell'Ulss 2 Trevigiana, dei casi sintomatici,. Un nuovo tampone sarà ... Leggi su tg24.sky

