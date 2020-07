Coronavirus ultime notizie: morto Cain negli Usa. Chi era il politico (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: continua ad aumentare il numero di casi nel mondo e gli incrementi si registrano anche in alcuni Paesi europei dove la tempesta sembrava passata. Le situazioni più critiche si registrano comunque in India e America Latina (prevalentemente Brasile e Perù), nonché negli Stati Uniti, dove tra le vittime di Covid-19 si annovera un politico, ex candidato alle presidenziali 2012, Herman Cain. Chi era Herman Cain, il politico americano morto di Covid Tra le oltre 150 mila vittime di Coronavirus negli Stati Uniti figura anche Herman Cain. Ex Ceo della catena di ristoranti Godfather’s Pizza e candidato repubblicano alla presidenza USA ... Leggi su termometropolitico

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 28… - rtl1025 : ?? Continua la salita dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati… - Anna_Madron : RT @Corriere: Usa, altri 1400 morti. E Tokyo per la prima volta supera i 400 contagi in un giorno - Corriere : Usa, altri 1400 morti. E Tokyo per la prima volta supera i 400 contagi in un giorno -