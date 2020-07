Coronavirus, tonfo del pil in Francia nel secondo trimestre: -13,8%. È crollo record (Di venerdì 31 luglio 2020) Anche in Francia gli effetti della pandemia di Covid-19 gravano fortemente sull’economia. Nel secondo trimestre dell’anno, secondo le stime preliminari diffuse oggi dall’Insee, l’ufficio di statistica nazionale, il prodotto interno lordo è crollato del 13,8%. Un tonfo mai registrato da quando l’istituto ha iniziato a rilevare l’attività economica su base trimestrale. E anche negli Stati Uniti i dati del secondo trimestre hanno segnato un calo mai visto. Insee ha inoltre rivisto al ribasso il Pil del primo trimestre a -5,9% dal precedente -5,3%. La caduta del Pil francese nel secondo trimestre è tuttavia inferiore a quanto previsto dalla maggior parte degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Coronavirus, tonfo del pil in Francia nel secondo trimestre: -13,8%. È crollo record) Playhitmusic - - pelias01 : RT @lauranaka: +++++Effetto #coronavirus Pil Usa -32,9% nel II trimestre (tasso annualizzato), peggior tonfo trimestrale di sempre +++++++h… - Barbaga3Gaetano : RT @lauranaka: +++++Effetto #coronavirus Pil Usa -32,9% nel II trimestre (tasso annualizzato), peggior tonfo trimestrale di sempre +++++++h… - CostanzaRdO : RT @lauranaka: +++++Effetto #coronavirus Pil Usa -32,9% nel II trimestre (tasso annualizzato), peggior tonfo trimestrale di sempre +++++++h… - lauranaka : +++++Effetto #coronavirus Pil Usa -32,9% nel II trimestre (tasso annualizzato), peggior tonfo trimestrale di sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tonfo

Il Fatto Quotidiano

(Teleborsa) - La crisi Covid si fa sentire sui conti di Nexi che chiude il II trimestre 2020 in calo per ricavi e utili ma con volumi in progressivo recupero e transazioni acquiring per le carte itali ...Skyguide ha sorvegliato nei primi sei mesi dell’anno 270mila voli, il 57,1% in meno rispetto all’anno precedente. Letteralmente un tonfo per l’aviazione in Svizzera causato dal coronavirus, infatti i ...