Coronavirus, sperimentazione del vaccino in Italia: c’è l’ok dell’Aifa (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella lotta contro il tempo per fornire al mondo un vaccino contro il Covid-19, anche l’Italia batte un colpo. Nei giorni scorsi, numerosi Paesi si sono fatti avanti dichiarando di essere più o meno a buon punto con la sperimentazione del vaccino, ritenuto l’unico rimedio efficace contro la pandemia che ha paralizzato il mondo e causato l’emergenza Coronavirus. Adesso, anche l’Italia si mette in pari grazie all’ok dell’Aifa alla sperimentazione. vaccino, l’Aifa autorizza la ReiThera Con un comunicato stampa diffuso dall’Agenzia del Farmaco Italiana, si apprende che la stessa ha autorizzato una prima sperimentazione per il vaccino anti ... Leggi su thesocialpost

