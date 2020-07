Coronavirus, si conferma trend in crescita dei contagi: 379 nuovi casi e 9 morti (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – Sono 379 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo da ieri (386). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della salute. Il trend dei contagi si conferma in crescita, con focolai attivi in diverse regioni. In Lombardia i nuovi casi sono 77 (contro gli 88 di ieri), in Veneto ci sono 117 nuovi casi legati al centro di accoglienza migranti di Casier nel Trevigiano. Ci sono anche 10 casi in Sardegna e 16 in Sicilia. Leggi su dire

