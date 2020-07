Coronavirus, scende il numero dei contagi in Campania: il bollettino (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoscende il numero dei positivi odierni in Regione Campania. Dai 16 di ieri si è passati ai 9 di oggi. Di seguito il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania: Positivi del giorno: 9 Tamponi del giorno: 2.973 Totale positivi: 4.999 Totale tamponi: 332.836 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 435 Guariti del giorno: 12 Totale guariti: 4.169 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Notizie del 31 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 14 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva REGIONE – Venerdì 31 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale ...«Vogliamo fare in modo che nessuno scenda dai pullman senza un controllo, per chi viene dall'estero». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro con i ...