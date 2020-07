Coronavirus, scattano nuove restrizioni per 4 milioni di persone (Di venerdì 31 luglio 2020) Più di 900 contagi nelle ultime 24 ore hanno fatto scattare dalla mezzanotte una brusca stretta in Inghilterra, a quattro settimane dall’allentamento delle restrizioni che avevano consentito alle persone di incontrarsi al chiuso per la prima volta dalla fine di marzo. Nel Paese europeo con più vittime per Covid-19, a partire dalla mezzanotte 4 milioni di persone dovranno seguire nuove misure, che autorità locali e polizia hanno il potere di far applicare. Tra le altre cose, alle persone di gruppi familiari diversi è proibito incontrarsi al chiuso nella Greater Manchester e in parti del Lancashire orientale e del West Yorkshire. Un nucleo familiare potrà ... Leggi su howtodofor

ROMA - Stop al pesce fresco a tavola per l’avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo l’Adriatico. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca in occasione dell ...

Rischia di essere un autunno davvero caldo quello della Lombardia dove, oltre alla paura di una seconda ondata di coronavirus, ora c’è persino il timore che non ci siano sufficienti vaccini antifluenz ...

