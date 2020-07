Coronavirus, Sabaudia, positivo un bagnino. 1525 casi in un giorno in Spagna. Usa, il Congresso: “Catastrofe sanitaria” – LIVE (Di venerdì 31 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.20 – Coronavirus in Spagna, 1.525 contagi in un giorno 1.525 contagi nelle ultime 24 ore in Spagna. Un numero record dal termine del lockdown. 17.00 – Congresso: “In Usa catastrofe sanitaria” Negli Stati Uniti “una catastrofe sanitaria”. A dirlo è stata la commissione speciale del Congresso. 16.00 – In Gran Bretagna restrizioni per 4 milioni di persone In Gran Bretagna sono state reintrodotte restrizioni per 4 milioni di persone ... Leggi su newsmondo

