Coronavirus, Sabaudia: bagnino positivo. Lavora in zona Bufalara (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus a Sabaudia, positivo il bagnino del chiosco “Il Gabbiano” della zona della Bufalara. Al via l’indagine epidemiologica Coronavirus a Sabaudia, torna la paura nel basso Lazio. Ieri sono arrivati gli esami effettuati su un bagnino che Lavora al chiosco “Il Gabbiano” della zona della Bufalara. Gli esiti sono purtroppo positivi ma l’Asl di Latina in un primo momento esclude pericoli particolari per i clienti della struttura perché a quanto pare il bagnino non avesse particolare rapporti con i bagnanti in spiaggia. Il giovane è residente proprio a Latina e al momento l’Asl non ha disposto ... Leggi su bloglive

