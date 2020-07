Coronavirus, Rt nazionale a 0,98. "Rispetto delle quarantene o riparte la pandemia" (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono 8 le regioni italiane dove l'indice di contagio Rt è superiore a 1. Erano 6 la scorsa settimana. E' il Veneto la regione con l'indice Rt più alto in Italia Leggi su repubblica

Prosegue il su e giù dei casi positivi al Covid-19 (esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti) nella nostra regione. Quest'oggi ammonta a 1.148 (4 in meno rispetto a ieri). Il totale dei ca ...In Toscana sono 10.483 i casi di positività al Coronavirus, 14 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno prec ...