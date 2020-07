Coronavirus, ritorna l’incubo del lockdown: pronte nuove zone rosse. Ecco quali (Di venerdì 31 luglio 2020) Notizia certificata e riportata da IlMeteo.it. L'EPIDEMIA in Italia non si ferma, anzi, e dopo 17 i FOCOLAI attivi e noti fino alla settimana scorsa su tutto il territorio nazionale ne stanno scoppiando altri come funghi. Questa in sintesi la SENTENZA nell’ultimo Report di Monitoraggio del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (ISS) appena pubblicato dove viene sottolineato come in molte regioni stia crescendo l’indice di Contagio Rt. In taluni casi infatti i contagi stanno ricominciando con dei focolai e in Lombardia sebbene contenuta, l'Epidemia c’è ancora con nuovi focolai recenti a Brescia. In Emilia Romagna i contagi risalgono col focolaio boom di Bologna nell’azienda di trasporti Bartolini, ma pure con il nuovo focolaio di Parma e di Rimini così ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ritorna Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.229 casi: numero più alto dal 1 maggio Il Fatto Quotidiano Coronavirus mondo, record contagi in Iran, Vietnam e Messico. Nuove restrizioni a Manila

Il coronavirus non arresta la sua corsa. Anzi. Corre veloce. Dalla Filippine al Massico, aumentano i contagi. Il presidente filippino Rodrigo Duterte infatti, ha esteso le misure restrittive alla capi ...

F1 2020: Sergio Perez positivo al Coronavirus, lo sostituirà Hulkenberg

Il paddock della Formula 1 conta la sua prima "vittima" da Coronavirus: si tratta di Sergio Perez, messicano della Racing Point, che sarà costretto a saltare il round di Silverstone Il Coronavirus non ...

