Coronavirus, risalgono contagi in Italia: altri 379 casi e 9 vittime (Di venerdì 31 luglio 2020) . Solo in Val d’Aosta nessun nuovo contagio, più di 68 mila i tamponi nel Paese Continuano a salire i casi di Coronavirus in Italia. In 24 ore 379 nuovi positivi da quanto riporta il ministero della Salute. 9 le vittime, mentre ieri erano 3. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : Risalgono contagi e morti, annullata Notte della Taranta #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il ministero della Salute aggiorna i dati: i nuovi contagi sono 212 e 11 le vittime #ANSA - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - rep_firenze : Toscana coronavirus: niente morti, ma i contagi risalgono (di poco) +14 [aggiornamento delle 17:40] - infoitinterno : Coronavirus, in Calabria risalgono i contagi: sette nuovi positivi nel bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus risalgono Coronavirus: risalgono i casi in Italia, non a Monza Brianza (+2) in un giorno Il Cittadino di Monza e Brianza Coronavirus: risalgono i casi in Italia, non a Monza Brianza (+2) in un giorno

Mentre l’Italia fa i conti con un aumento di casi di coronavirus, la Provincia di Monza e Brianza mantiene la progressione lenta che in 24 ore porte 2 nuovi casi positivi. La situazione, obiettivament ...

Covid 19, risalgono contagi e vittime in Italia

Continua la risalita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 379 (ieri erano stati 386 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le v ...

Mentre l’Italia fa i conti con un aumento di casi di coronavirus, la Provincia di Monza e Brianza mantiene la progressione lenta che in 24 ore porte 2 nuovi casi positivi. La situazione, obiettivament ...Continua la risalita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 379 (ieri erano stati 386 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le v ...