Coronavirus | raddoppiano i contagi nel Milanese | 33 nuovi casi

Milano, 31 luglio 2020 - raddoppiano i casi di Coronavirus nel Milanese : in 24 ore si sono registrati 33 nuovi positivi, di cui 20 nel capoluogo . Ieri erano rispettivamente 15 e 6, mentre ...

Milano, 31 luglio 2020 - Raddoppiano i casi di Coronavirus nel Milanese: in 24 ore si sono registrati 33 nuovi positivi, di cui 20 nel capoluogo. Ieri erano rispettivamente 15 e 6, mentre mercoledì 13 ...

