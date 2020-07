Coronavirus, qual è il mezzo di trasporto più sicuro? Studio rivela la velocità di trasmissione del Covid sui treni (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di vacanze e spostamenti. Ma quale sarà il mezzo di trasporto più sicuro? Uno Studio condotto da scienziati dell’Università di Southampton ha esaminato le possibilità di contrarre Covid-19 in una carrozza ferroviaria con a bordo una persona infetta. Sulla base delle tratte ad alta velocità in Cina, i ricercatori hanno scoperto che nel caso dei passeggeri dei treni seduti entro tre file (in larghezza) e cinque colonne (in lunghezza) da una persona infetta (paziente indice), tra lo zero e il 10% (10,3) ha contratto la malattia. Il tasso medio di trasmissione per questi viaggiatori “a stretto contatto” era dello 0,32%. Ebbene, per i ricercatori i risultati evidenziano l’importanza del ... Leggi su meteoweb.eu

