Coronavirus, prorogate restrizioni per arrivi da Romania e Bulgaria (Di venerdì 31 luglio 2020) 'Vista l'evoluzione del quadro epidemiologico', il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza con la quale vengono prolungate le misure restrittive per chi è stato in Romania e ... Leggi su tgcom24.mediaset

relativo alle note vicende che riguardano il Covid-19, fino al prossimo 15 ottobre. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha, infatti, firmato un nuovo DPCM con il quale vengono ...

Coronavirus, Zaia: "Clinicamente non siamo più in emergenza"

"Clinicamente in questo momento non siamo in emergenza". Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia parlando dei nuovi casi Covid nella regione, tra i quali i 132 positivi (131 migranti e un mediator ...

