Coronavirus, presto test anche al terminal bus della stazione Anagnina. D’Amato: ‘Bisogna difendere Roma e il Lazio’ (Di venerdì 31 luglio 2020) presto arriveranno anche i test – per chi proviene dalla Romania, Bulgaria e Ucraina – presso il terminal dei bus di Anagnina. Lo rende noto l’assessore Alessio D’Amato. ‘Questa è una misura di potenziamento per aumentare i livelli di prevenzione assieme all’istituto della quarantena. E’ una modalità che abbiamo già sperimentato con altre comunità di stranieri presenti a Roma e che ha dato buoni risultati. L’obiettivo primario rimane quello di difendere Roma e il Lazio’– dichiara D’Amato. test al terminal bus della stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

chetempochefa : “Dopo il coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano. È nella natura umana il dimenticarsi presto dell… - ladyonorato : La Sicilia terra di conquista per Tunisini e clandestini vari (privi di alcun requisito per il diritto di asilo.) M… - CorriereCitta : #Coronavirus, presto test anche al terminal bus della stazione #Anagnina. D'Amato: 'Bisogna difendere #Roma e il La… - BasicLifeSupp : Coronavirus. D’Amato: “Presto test anche alla stazione Anagnina e drive-in al Forlanini’ - boomakemestrong : RT @giroveloce: Se c'è un pilota che tiene davvero agli oppressi e ai poveri tanto da tutelarli attraverso una fondazione, iperattiva propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presto Coronavirus, tre positivi a Roma: chiuso negozio. Regione: "Presto test a chi arriva in bus". Off limits le piazze della movida Repubblica Roma LO SCENARIO ROMA C'è da stabilire solo chi, tra Genoa e Lecce, saluterà

ROMA C'è da stabilire solo chi, tra Genoa e Lecce, saluterà la compagnia. Poi, domenica, il pallone della serie A terminerà la sua maratona estiva fatta di 124 partite (più tre di coppa Italia) giocat ...

LA RICHIESTA CASIER «Perchè solo in questa caserma c'è il problema

«Abbiamo paura. Metà dei nostri compagni è positiva. Sono stati spostati oggi, ma fino a ieri dormivano e mangiavano con noi e usavamo tutti gli stessi servizi igienici. Chiediamo che ci portino in un ...

ROMA C'è da stabilire solo chi, tra Genoa e Lecce, saluterà la compagnia. Poi, domenica, il pallone della serie A terminerà la sua maratona estiva fatta di 124 partite (più tre di coppa Italia) giocat ...«Abbiamo paura. Metà dei nostri compagni è positiva. Sono stati spostati oggi, ma fino a ieri dormivano e mangiavano con noi e usavamo tutti gli stessi servizi igienici. Chiediamo che ci portino in un ...