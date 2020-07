Coronavirus, positivo il bollettino della Campania: 9 nuovi casi su quasi 3mila tamponi (Di venerdì 31 luglio 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:Positivi del giorno: 9tamponi del giorno: 2.973Totale positivi: 4. Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - fanpage : Nessuno dei #migranti è positivo al #coronavirus - Agenzia_Italia : 'Bolsonaro non è stato positivo al Covid-19'. Il sospetto dell'ex presidente Lula - DiegoCa_73 : RT @ferdinantripodi: Fatemi capire, a #sabaudia hanno chiuso uno stabilimento perché un bagnino pare sia positivo al covid però fanno sbarc… - trevi_vito : RT @valy_s: “Al tampone è stato ANCHE trovato positivo al #Covid19. Ciò porta l'autorità sanitaria a REGISTRARE il suo decesso nella COLONN… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 134. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati ...E nel vicino Libano da oggi e fino a lunedì sera il Paese è formalmente di nuovo in una chiusura totale a causa di una impennata di casi positivi. Ma la profonda crisi economica, preesistente al ...