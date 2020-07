Coronavirus, Paola Turci contro la gestione dell'emergenza: 'Ipocrita vietare i concerti e aprire le discoteche' (Di venerdì 31 luglio 2020) Anche Paola Turci si schiera contro la gestione dell'emergenza La cantante, ospite della prima edizione del ' Lecco Film Fest - Donne oltre gli sche, r,mi', ha definito 'Ipocrita' annullare i grandi ... Leggi su leggo

tiziueb : @assurdistan @beppe71292663 @chiarapannok @ricpuglisi @antonioripa @AnonimoIdiota2 @AlessioPessott @zanchettin83… - leggoit : #coronavirus, Paola #Turci contro la gestione dell'emergenza: «Ipocrita vietare i concerti e aprire le discoteche» - tiziueb : @chiarapannok @beppe71292663 @ricpuglisi @antonioripa @AnonimoIdiota2 @AlessioPessott @zanchettin83 @Tydeus50563754… - paola_lucci : RT @SaluteLazio: +++ #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la Asl di Latina comunica che è stata disposta la temporanea chiusura dell… - Paola_zrz : RT @reggiotv: Coronavirus. L'Asp di Reggio Calabria conferma: 5 positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Paola

Leggo.it

Negli ultimi anni e, in modo particolare, durante il lockdown, ci siamo accorti di come i benefit , dedicati al welfare aziendale, siano sempre più apprezzati e rappresentino un elemento di fidelizzaz ...Rita Dalla Chiesa potrebbe essere la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, dopo l'addio di Wanda Nara e la riconferma di Pupo, al fianco di Alfonso Signorini. C’è grande fermento per l’attesissim ...