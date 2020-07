Coronavirus, OMS: "Picco di nuovi casi guidato da giovani che abbassano la guardia" (Di venerdì 31 luglio 2020) "Le prove suggeriscono che i picchi di casi di Covid-19 in alcuni Paesi sono, in parte, guidati da giovani che hanno abbassato la guardia durante l'estate nell'emisfero settentrionale. L'abbiamo detto ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Oms: il #Coronavirus non è stagionale, è un'unica grande ondata #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Oms, 1 milione di nuovi casi a settimana nell'ultimo mese #ANSA - Agenzia_Ansa : Oms: 'Il #Coronavirus non è stagionale, unica grande ondata' #ANSA - Sakurauchi_Hime : RT @luomomascherato: @helloitsaturn @Meron41618397 Le mascherine non servono a limitare i contagi, anzi, sono dannose. Lo scrivono ricercat… - FNVeneto : RT @ForzaNuova: #Coronavirus #Lockdown #dittaturasanitaria Il Governo non vuole che gli Italiani conoscano le vere motivazioni per le quali… -