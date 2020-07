Coronavirus, oggi 379 nuovi casi. Zaia: “A Treviso beccati 131 migranti positivi” (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Lieve calo dei contagi in Italia. oggi sono stati rilevati 379 nuovi positivi, a fronte dei 386 di ieri. Curva epidemica dunque stabile. Il dato di fatto però è che un po’ ovunque i nuovi positivi sono in gran parte casi di importazione. Immigrati ospitati nei centri di accoglienza, come a Treviso, o stranieri rientrati in Italia dai Paesi di origine. In Veneto il cluster dell’ex Caserma Serena di casier, dove decine di immigrati sono stati trovati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, incide e non poco sul totale odierno dei casi. E anche in Sardegna a Monastir oggi sono stati trovati 14 immigrati algerini positivi ai tamponi. Soltanto la Valle d’Aosta non ha registrato ... Leggi su ilprimatonazionale

