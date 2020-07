Coronavirus, occhi puntati sul focolaio della Caserma Serena: altri 117 positivi, sommossa dei migranti in quarantena (Di venerdì 31 luglio 2020) occhi puntati sulla Caserma Serena dove si sono verificati diversi casi di positività al Coronavirus in seguito agli sbarchi di migranti. Sono 117 in più nelle ultime 24 ore i casi di positività registrati in Veneto, riconducibili al focolaio che si è aperto al Centro di accoglienza di Casier nel Trevigiano. Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia, dando l’aggiornamento della situazione che in parte tiene conto anche dei dati forniti ieri riguardo agli ospiti della Caserma. Complessivamente sono stati fatti 1.228.224 tamponi nella Regione finora e il totale dei positivi da inizio pandemia ha raggiunto quota 20.120. Le persone ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus occhi Dott. Gianvito Tavano: sintomi del COVID-19, la congiuntivite è uno di essi? - Press Release - Calabria Agenzia ANSA Il vignettista del Giopì batte il Covid Ismaele a casa dopo 128 giorni: «Grazie»

Seriate, Ismaele Grigolo, 72 anni, è stato 128 giorni in ospedale: ieri la festa per il ritorno in famiglia. «Grazie alle premure dei medici ce l’ho fatta». Sorride, e gli si illumina il viso. Gli occ ...

Fauci: tesoro nazionale e i deboli attacchi di Trump | Domenico Maceri, PhD,USA

La pandemia ha però aperto gli occhi agli americani che per fermare il Covid-19 il populismo deve mettersi da parte per dare precedenza alla scienza. Trump non sembra averlo capito, ignorando che il ...

