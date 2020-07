Coronavirus, nuova impennata di contagi da ieri: 379. Crescono anche le vittime, 9 nelle ultime 24 ore (Di venerdì 31 luglio 2020) ieri, e ci sembravano molti, dalla Protezione civile era giunta notizia che i nuovi contagi erano stati tanti ma, stando a quanto comunicato poco fa dal ministero della Salute, i 379 casi registrati nel ultime 24 ore iniziano ad ‘impensierirci’. In particolare, i nuovi casi registrati sono soprattutto nel trevigiano, in Veneto, dove è in atto un focolaio (+117), in Lombardia (+77), ed in Emilia Romagna (+36). Mentre in Piemonte i casi sono raddoppiati in una sola settimana, oggi l’unica regione che risulta a zero contagi è la Valle d’Aosta. Fortunatamente continuano a crescere anche i guariti, complessivamente 199.974. I positivi sono 12.422 mentre, 716 persone sono ancora ricoverate con sintomi negli ospedali. nelle terapie ... Leggi su italiasera

repubblica : Coronavirus, in Puglia contagiato bimbo di quattro mesi. E la Regione prepara una nuova ordinanza - fanpage : Coronavirus, Crisanti: “La nuova ondata potrebbe arrivare già fine agosto” - fattoquotidiano : Un titolo di Libero ci fa sognare: “Coronavirus, il sospetto di Matteo Salvini: ‘Il governo sparge infetti per gius… - nellolauro : LA NUOVA ORDINANZA #nolano #casamarciano #nola #camposano #cimitile #cicciano #coronavirus #covid19 #circondati… - Claudia5Eu : RT @Affaritaliani: Covid, nuova ordinanza lombarda Mascherina al chiuso sino a 10 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova impennata Marche, 21 casi in 24ore Agenzia ANSA Coronavirus: in Italia 379 nuovi casi e 9 morti. Iss conferma tendenza contagio in aumento

L’Aquila. Continua la risalita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 379 (ieri erano stati 386 in più), secondo i dati del ministero della Sa ...

Coronavirus: 5 nuovi casi in Abruzzo. I casi registrati nella regione da inizio pandemia salgono a 3382

L’Aquila. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3382 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istitu ...

L’Aquila. Continua la risalita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 379 (ieri erano stati 386 in più), secondo i dati del ministero della Sa ...L’Aquila. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3382 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istitu ...