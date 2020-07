Coronavirus: nessun tampone sul bimbo di 4 mesi, genitori in isolamento ma negativi al test (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus: il bimbo di 4 mesi non presenta sintomi di rilievo, positivo un parente ma negativi i due genitori 31 July 2020 Coronavirus: un nuovo caso in provincia di Foggia. In Puglia due contagi e ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nessun Coronavirus: nessun contagio né morti in Sardegna Agenzia ANSA Coronavirus, 3 nuovi casi su 502 tamponi e nessun ricovero: in totale i contagiati salgono a 104

Sono altri tre i casi di coronavirus rilevati giovedì 30 luglio in Trentino, per un totale di 104 persone positive al covid. Nessuno di questi presentava sintomi evidenti ed uno è collegato ...

Coronavirus, 11 nuovi casi positivi nell’Asl Toscana Centro

Sono 11 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso.

Sono 11 i nuovi casi positivi nei territori dell'Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso.