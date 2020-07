Coronavirus, negli Usa 72 mila nuovi casi, Trump: «Non ci sarà nuovo lockdown». L’Nba riparte in ginocchio dalla «bolla» in Florida. Brasile, positiva la moglie di Bolsonaro (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)Usa EPA/DOUG MILLS Il presidente americano Donald TrumpIl bilancio della pandemia di Coronavirus si aggrava pesantemente negli Stati Uniti dopo un altro giorno con un forte incremento di contagi e decessi. negli Usa sono stati 72.238 i nuovi casi in un giorno, mentre le vittime sono state 1.379, secondo i dati della Johns Hopkins University. Una situazione sempre più critica che va ad aggiungersi alla peggiore contrazione economica americana dalla Seconda guerra mondiale, mentre al Senato prosegue la situazione di stallo sulla proroga dei sussidi per i disoccupati. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto collaborazione ai democratici, ricordando di aver messo in campo ... Leggi su open.online

