Coronavirus, Ministro Speranza: “Confermate le restrizioni per chi arriva da Romania e Bulgaria” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Ho firmato l’ordinanza che conferma la misura della quarantena di 14 giorni per chi è stato in Romania e Bulgaria, come già previsto per tutti i Paesi extra Ue ed extra Schengen“: lo ha comunicato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, su Facebook. Nella stessa ordinanza “si elimina l’Algeria dalla lista dei Paesi extra Ue che, seppur con disposizione di quarantena, hanno la possibilità di accesso in Italia senza comprovati motivi di urgenza“.L'articolo Coronavirus, Ministro Speranza: “Confermate le restrizioni per chi arriva da Romania e Bulgaria” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ministro Bolsonaro, la moglie Michelle positiva al coronavirus Corriere della Sera Ricciardi/ “Seconda ondata? No, una sola e ci siamo dentro, in Spagna e Francia…”

Non ci sarà alcuna seconda ondata di coronavirus, o per lo meno, l’Italia si trova ancora nella prima onda. Ne è convinto Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e docente ...

Coronavirus, prorogate restrizioni per arrivi da Romania e Bulgaria

"Vista l'evoluzione del quadro epidemiologico", il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza con la quale vengono prolungate le misure restrittive per chi è stato in Romania e ...

