Coronavirus, migliaia di giovani assembrati per i test di Medicina alla Fiera di Roma: non tutti indossano la mascherina. Le immagini (Di venerdì 31 luglio 2020) migliaia di giovani alla Fiera di Roma per i test di ammissione alla facoltà di Medicina del Campus Biomedico, con gli aspiranti molto vicini gli uni agli altri e non tutti con la mascherina indossata, per un’attesa durata diverse ore. È quanto mostra questo video e le foto scattate e pubblicate sui social da alcuni di loro, anche nel tunnel di accesso alla Fiera lungo centinaia di metri e nel quale appare impossibile rispettare la distanza di sicurezza imposta dal Coronavirus. Ieri, in Italia, l’incremento del 23% dei contagi. Nelle settimane scorse, invece, per quanto riguarda i concorsi pubblici, la ministra della Pa, Fabiana Dadone, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano

