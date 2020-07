Coronavirus, Messico supera Gb: terzo al mondo per decessi (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Messico ha superato il Regno Unito ed è diventato il terzo Paese al mondo in termini di decessi correlati al Coronavirus. Stando infatti ai dati ufficiali, in Messico è stata oltrepassata la soglia ... Leggi su tgcom24.mediaset

Roma, 31 lug. (askanews) - Il Messico è diventato il terzo Paese al mondo in termini di decessi legati alla pandemia di coronavirus nel mondo, con il bilancio che ha toccato quota 46mila morti.

Covid, negli Usa cresce il dato dei morti: +1400

Mentre Donald Trump richiede, a gran voce, il rinvio delle elezioni – probabilmente per paura di non avere il giusto consenso a causa della gestione della pandemia -, il Paese si trova alle prese con ...

