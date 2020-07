Coronavirus: Mattarella, ‘non possiamo e non dobbiamo dimenticare'(2) (Di venerdì 31 luglio 2020) (Adnkronos) - "Sarebbe bene ogni tanto rileggere i prospetti quotidiani, che davano nei mesi scorsi notizia dei dati dell'epidemia, dei nuovi contagi, delle vittime, dei ricoverati in terapia intensiva. Io -ha sottolineato Mattarella- li conservo a partire dai primi giorni di marzo. Li ho riletti nei giorni scorsi. Non possiamo –e non dobbiamo– dimenticare quel che è avvenuto, le settimane in cui morivano, quotidianamente, centinaia di nostri concittadini. In cui medici e infermieri, presenti negli ospedali, con abnegazione profondevano sforzi immani correndo rischi personali molto alti per curare i malati. In cui nei cimiteri non si trovava spazio per i tanti feretri. Appena quattro mesi fa -il 31 marzo- sono morti in quel solo giorno oltre ottocento nostri concittadini. "Non ... Leggi su liberoquotidiano

