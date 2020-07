Coronavirus, Mattarella: “Libertà non è fare ammalare gli altri. No alle fake news. Da Ue misure di portata straordinaria” (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, Mattarella: “Libertà non è fare ammalare gli altri Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato alla cautela sulla pandemia di Covid-19 dato che “c’è la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse così presto mente nel nostro Paese continuano a morire persone per il virus. È un motivo per non abbassare le difese. C’è un pericolo ancora attuale, ci sono contagi e vittime”, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del Ventaglio. “Non entro nel dibattito politico, come è dovere di chi ricopre ruoli di garanzia”, ha poi precisato. “Esattamente 4 mesi fa – ha ricordato ... Leggi su tpi

repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri' 'No alle fake news' [aggiornamento delle 11:47] - petergomezblog : Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Da #Ue misure di portata straordinaria. Non possiamo cancellare la crisi dovuta al #coronavirus e non… - louisfornellist : RT @AlbertoLetizia2: Libertà non è fare ammalare gli altri. Con poche e sagge parole il presidente #Mattarella mette a tacere chi si è sent… - DarioPanzac89 : RT @petergomezblog: Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” -