Coronavirus, Mattarella: “È stata opportunità per rilancio giornalismo, opposto a fabbriche fake news. Media rilevanti in contrasto pandemia” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Il mondo dell’informazione è stato interpellato dal virus e ha dato prova di esser stato al servizio dell’interesse generale e dei cittadini. Un ruolo di grande rilievo nel contrastare la pandemia“, così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del ventaglio ha posto l’accento sull’importanza del mondo del giornalismo durante il Coronavirus. “Un’opportunità forse inattesa che rilancia il ruolo del giornalismo -ha aggiunto – Ruolo opposto alle fabbriche della cattiva informazione, delle fake news. L’informazione professionale e di qualità è stata riconosciuta dai cittadini”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri' 'No alle fake news' [aggiornamento delle 11:47] - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Da #Ue misure di portata straordinaria. Non possiamo cancellare la crisi dovuta al #coronavirus e non… - LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - Sagitta11232071 : RT @marco_gervasoni: Sempre sul pezzo. Chi avrebbe mai detto una stronzata simile ? A preside’ ... nun ce prova’ Coronavirus, Mattarella:… - sandrolabanti : caro #Mattarella @quirinale non tenere la mascherina non è libertà vero sei hai il #coronavirus e non è libertà con… -