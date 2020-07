Coronavirus, LPGA Tour: Marina Alex positiva, salta il 1° torneo dalla ripresa (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo la messicana Gaby Lopez c'è un'altra golfista positiva sul LPGA Tour : è Marina Alex, 29enne di Wayne, New Jersey, con un successo in carriera sul circuito, Cambia Portland Classic 2018,. La ... Leggi su corrieredellosport

RaiSport : ?? #LPGA Tour, Gaby #Lopez positiva al #Covid19 Messicana in isolamento, salterà il Drive On Championship ??… -

Dopo la messicana Gaby Lopez c'è un'altra golfista positiva sul LPGA Tour: è Marina Alex, 29enne di Wayne (New Jersey) con un successo in carriera sul circuito (Cambia Portland Classic 2018). La gioca ...(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Dopo la messicana Gaby Lopez c'è un'altra golfista positiva sul LPGA Tour: è Marina Alex, 29enne di Wayne (New Jersey) con un successo in carriera sul circuito (Cambia Portland ...