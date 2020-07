Coronavirus: lo Spallanzani di Roma cerca volontari per testare vaccino (Di venerdì 31 luglio 2020) Il vaccino sarà somministrato allo Spallanzani a quarantacinque volontari di età fino ai 55 anni, per verificare eventuali reazioni. Lo Spallanzani di Roma cerca 45 volontari per testare l’efficacia del vaccino anti Covid e le sue eventuali controindicazioni. Il direttore generale dell’Inmi ha reso noto che il vaccino per il Coronavirus è pronto ad essere testato. L’annuncio dell’Isitituto nazionale di Malattie Infettive, baluardo nella battaglia e nella ricerca contro il Covid-19, è giunto al termine della fase di sperimentazione sugli animali. A renderlo noto a Repubblica, il direttore generale dello ... Leggi su chenews

LavoroLazio_com : Coronavirus, Spallanzani: 59 pazienti ricoverati, 48 positivi al tampone e 2 in terapia intensiva L'INMI Spallanzan… - IulianoLorenza : Coronavirus, bollettino Spallanzani n.183 - - ExPartibus : Coronavirus, bollettino Spallanzani n.183 - - pietro_riccio : Coronavirus, bollettino Spallanzani n.183 - - CasilinaNews : #Spallanzani #BollettinoMedico #Coronavirus di oggi venerdì 31 luglio 2020 -