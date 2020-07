Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 72mila nuovi contagi in USA, vittime in aumento in Messico (Di venerdì 31 luglio 2020) I contagi totali di Coronavirus nel Mondo hanno abbondantemente superato quota 17 milioni (17.241.298): lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale al momento risultano essere 672.062, mentre le guarigioni 10.089.350. I nuovi casi di Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 72.238. I decessi sono stati 1.379: per il 3° giorno consecutivo è stata superata quota 1.200. Secondo la JHU i contagi complessivi nel Paese sono quasi 4,5 milioni. Il Messico ha superato il Regno Unito ed è diventato nelle scorse ore il 3° Paese al Mondo in termini di decessi correlati al Coronavirus oltrepassando quota 46mila ... Leggi su meteoweb.eu

