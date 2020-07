Coronavirus, l’analisi del dottor Paolo Spada: “Basta con il doppio tampone negativo” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Il criterio del doppio tampone negativo per poter dichiarare guarito un malato di COVID-19 in Italia deve cambiare. Troppe persone attendono mesi in una inutile quarantena, e abbiamo prova che il timore di venire isolati così a lungo sia un pericoloso disincentivo alla segnalazione dei propri sintomi per chi si ammala ora.Lo diciamo da tempo, ma è arrivato il momento per pretendere che anche il nostro Paese adotti una regola più ragionevole. – si legge nella consueta analisi del dottor Paolo Spada pubblicata sul profilo Facebook Pillole di Ottimismo – In Italia il Paziente affetto da COVID-19, che sia stato sintomatico o no, resta a tutt’oggi ufficialmente malato, e considerato contagioso, finché per due volte consecutive ... Leggi su meteoweb.eu

