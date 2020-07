Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Catania e in Sicilia al 31 luglio 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 31 luglio 2020 ' Sono sedici i casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore con 2.485 tamponi processati. Lo rende ... Leggi su cataniatoday

