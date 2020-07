Coronavirus, la situazione negli Stati Uniti è sempre più grave (Di venerdì 31 luglio 2020) L’emergenza sanitaria negli Stati Uniti causata dall’epidemia di Coronavirus diventa sempre più preoccupante con il passare dei giorni. Gli Stati Uniti si trovano nel bel mezzo di una vera e propria catastrofe sanitaria. Queste le parole di James Clyburn, presidente della commissione speciale che sta indagando sull’operato dell’amministrazione Trump in risposta all’emergenza sanitaria in cui … L'articolo Coronavirus, la situazione negli Stati Uniti è sempre più grave proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

zaiapresidente : ??? Oggi alle 12:30 sarò IN DIRETTA Facebook per i consueti aggiornamenti sulla situazione #coronavirus in Veneto.… - repubblica : Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione [aggiornamento delle 06:14] - LaStampa : Il Veneto è la regione con la situazione più critica. Rezza: «Casi contenuti, il nostro sistema sembra reggere bene… - ZPeppem : La situazione #covid (preoccupante) oggi in Italia. #coronavirus #Covid_19 - PetrazzuoloF : RT @LaStampa: Il Veneto è la regione con la situazione più critica. Rezza: «Casi contenuti, il nostro sistema sembra reggere bene e i focol… -