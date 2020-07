Coronavirus Italia, bollettino del 30 luglio: 247.158 casi totali, 3 morti in 24 ore (Di venerdì 31 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 247.158. Le vittime, in totale, sono 35.132, con 3 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 6). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 386 casi (ieri +289), con il dato più alto dal 5 giugno. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

