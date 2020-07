Coronavirus, indice Rt sopra 1 in otto regioni: la Campania supera Lombardia e Piemonte, è terza in Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) La regione con l'indice Rt più alto in Italia è il Veneto, con un valore di 1.66. Seguono la Sicilia (1.55), la Campania (1.44), entrambe la scorsa settimana sotto il valore soglia... Leggi su ilmattino

fanpage : ?? ULTIM'ORA L’indice Rt ha superato la soglia di guardia di 1 in 8 Regioni italiane. Ecco quali - JohnHard3 : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA L’indice Rt ha superato la soglia di guardia di 1 in 8 Regioni italiane. Ecco quali - LaskaJuventus : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA L’indice Rt ha superato la soglia di guardia di 1 in 8 Regioni italiane. Ecco quali - giannettimarco : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA L’indice Rt ha superato la soglia di guardia di 1 in 8 Regioni italiane. Ecco quali - Siciliano741 : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA L’indice Rt ha superato la soglia di guardia di 1 in 8 Regioni italiane. Ecco quali -