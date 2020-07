Coronavirus, in Sicilia indice di contagio in rialzo: in Italia peggio soltanto il Veneto (Di venerdì 31 luglio 2020) La Sicilia è attualmente una delle regioni Italiane con l'indice di contagio più alto da Covid-19.L'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno certificato che la situazione nell'isola in relazione alla diffusione del Coronavirus sta momentaneamente evolvendo in maniera negativa. La Sicilia, infatti, è attualmente al secondo posto nella lista delle regioni con il più alto tasso di contagiosità, con un Rt di 1.55. Davanti ad essa soltanto il Veneto, con 1.66. I dati dell'isola, in questi giorni, sono stati sensibilmente condizionati dall'arrivo di numerosi migranti. Molti di loro sono risultati positivi al virus: ben undici soltanto nelle ultime ventiquattro ... Leggi su mediagol

